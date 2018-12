Verdachte aanslag coffeeshop opnieuw aangehouden

Een van de verdachten die was aangehouden voor een aanslag op een coffeeshop in Delft zit weer vast. De 23-jarige Delftenaar Dean P. was vrijgelaten uit voorarrest om bij de bevalling van zijn vriendin te zijn en samen met haar voor de baby te kunnen zorgen. Vanmorgen heeft een arrestatieteam hem opnieuw in de boeien geslagen.

P. werd op 12 juni aangehouden, samen met de 40-jarige Michael B. in Noordwijk. Tegen B. waren al direct sterke verdenkingen, omdat zijn dna op een van de granaten zat die bij de aanslag waren gebruikt. Ook een vrouw uit Rijswijk werd aangehouden.

Het Openbaar Ministerie (OM) kon op dat moment niet hardmaken dat P. ook bij de aanslag in Delft betrokken was. De rechter schorste hem in september. Na het maken van een reconstructie denkt het Openbaar Ministerie wel bewijs te hebben dat P. bij de aanslag betrokken was. In een woning van de Rijswijkse vrouw zijn schoenen gevonden die P. gedragen zou hebben bij de aanslag.

Ook zou P. een getuige hebben beïnvloed. Irma Groenendijk, de advocaat van P., noemt het nieuwe bewijs maar ‘magertjes’.

Granaten

Tussen mei en oktober kreeg Delft te maken met een golf aan geweld. Dat begon op 8 mei met het beschieten van coffeeshop The Future in Delft. Een week later, op 17 mei, ontploffen in Delft twee granaten bij twee coffeeshops. Een bij The Future, de andere bij de Game aan de Breestraat. Onbekenden schieten op 12 juni op een bijouterie en een horecazaak aan de Beestenmarkt. Weer twee weken later, op 27 juni ligt er een granaat bij garagebedrijf Dino aan de Neringstraat.

Op 7 augustus liquideert een man, volgens het OM gaat het om Errol Janssen, op klaarlichte dag Karel Pronk. Zondagochtend 16 september wordt er weer geschoten op coffeeshop The Game. Absoluut dieptepunt is de dood van de 18-jarige Wessel een maand later, op 8 oktober. Hij had die ochtend in de Breestraat ter hoogte van coffeeshop The Game iets in zijn handen wat op een wapen leek. Na een stopteken van een agent vluchtte hij weg. De politieman greep zijn wapen en schoot. Volgens het OM staat wel vast dat Wessel als gevolg van de politiekogel overleed.

Voor deze geweldsgolf zijn meerdere mannen gearresteerd. Behalve de 40-jarige Michael B. en Dean P. hield de politie ook een 26-jarige Amsterdammer aan. Hij zit vast voor de schietpartij van september. De politie hield op 17 en 19 oktober twee Zoetermeerders (17 en 21 jaar) aan voor het incident op 8 oktober.

Onder leiding van het OM onderzoekt de politie of er een verband is tussen de schietpartijen. Een woordvoerder van het OM zegt er nog niets over te kunnen zeggen.