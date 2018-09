Verdachte aanslagen Delft blijft vastzitten

B. zit sinds juni in voorarrest, maar P. is voorlopig op vrije voeten gesteld in verband met de zwangerschap van zijn vriendin. B. zat al eerder een lange celstraf en tbs uit voor een drievoudige moord. Zijn tbs werd in 2016 opgeheven, ondanks een verzoek van het OM om de maatregel juist te verlengen.



Vandaag staat Michael B. in de rechtszaal omdat hij verdacht wordt van betrokkenheid bij het laten ontploffen van handgranaten bij coffeeshops The Future in de Peperstraat in Delft en The Game in de Breestraat. De granaten die ze lieten ontploffen, waren gevuld met metalen bolletjes. Die zijn door de klap tot wel 75 meter verderop teruggevonden. Daardoor zijn andere omliggende panden flink beschadigd en één van de voorbijgangers werd in zijn gezicht geraakt.



De aanklachten tegen de jongere P. zijn lichter. Hij zou net als B. een handgranaat en vuurwapens voorhanden hebben gehad op 12 juni, in Noordwijk. Ook wilde hij een semi-automatisch wapen verhandelen, stelt de aanklager.