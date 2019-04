Verdachte beschieting coffeeshop Delft op vrije voeten

Op 16 september waren er drie pogingen om te schieten op coffeeshops in de Peperstraat en in de Breestraat. Rond 6 uur ’s ochtends bij The Game in de Breestraat en even na 7 uur bij The Future in de Peperstraat. Beide keren weigerde het wapen. Om 08.30 uur lukte het wel. Coffeeshop The Game werd toen meerdere malen beschoten. Recentelijk is een tweede verdachte, een 28-jarige Amsterdammer, in deze zaak aangehouden en vastgezet. Mogelijk is hij de schutter en heeft B. alleen gereden.



Het Openbaar Ministerie (OM) zei zelf ook dat het te onzeker is dat Morris B. afwist van wat er ging gebeuren in Delft. ,,We kunnen het mogelijk niet aantonen. Maar hij blijft wel verdachte”, zei de aanklaagster. Toch verzette zij zich tegen vrijlating, omdat B. ook is aangeklaagd voor woninginbraken in IJmuiden en Amstelveen.



De rechtbank besloot de hechtenis wel te schorsen, maar B. moet wel aan diverse voorwaarden voldoen.



