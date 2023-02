Verdachte dodelijke steekpartij vanmiddag overgeleverd aan Nederland

Vrouw (33) vermoede­lijk gedood door ex, nichtje en buren herkennen de Belg

Het lijkt steeds duidelijker te worden dat de 33-jarige vrouw in Delft is doodgestoken door haar ex uit België. Het nichtje van de getroffen familie herkent hem als de voormalige geliefde van haar nu overleden nicht. Ook een van de buren zegt dat het om de ex gaat.

