Verdachte geweldsincident Delft had handgranaat bij zich

De mannen zaten met zijn tweeën in een auto toen zij op dinsdag 12 juni staande gehouden werden. Agenten vonden wapens, munitie en een handgranaat in de auto en arresteerden het duo. Later onderzocht een team de woning waar de 40-jarige man verbleef. Daar troffen zij een granaat en drugs aan. De 30-jarige bewoonster van het pand werd daarop ook aangehouden. De 40-jarige Hagenaar wordt in ieder geval verdacht van betrokkenheid bij het incident op de Breestraat van 17 mei, waar een handgranaat ontplofte bij coffeeshop The Future. Daarbij raakte een voorbijganger gewond. De twee andere verdachten worden verdacht van het in bezit hebben van de gevonden wapens. De vrouw wordt ook het drugsbezit verweten.

Hoog op de agenda

Het OM onderzoekt momenteel of de zaak verband houdt met de schietpartijen in de Peperstraat, op de Molslaan en op de Beestenmarkt. Een woordvoerder laat weten dat de zaak hoog op de agenda staat. ,,De veiligheid van ondernemers en omwonenden is in het geding. Dit soort intimiderend en ondermijnend gedrag is ongekend en onacceptabel.''



De verdachten verblijven momenteel in voorlopige hechtenis. Het Openbaar Ministerie in Den Haag verlengde vorige week het voorarrest van de verdachten met 90 dagen.