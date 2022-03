Verdachte van aanslagen op Delftse coffeeshops spoorloos, OM wil hem alsnog achter de tralies

Delftse drugsmarkt is punt van zorg voor stad en politie: raadsleden pleiten voor betere aanpak criminelen

Wietplantages op doodgewone zolderkamertjes, illegale prostitutie in bedrijfspanden, witwaspraktijken in ogenschijnlijke kapsalons en gesjoemel met vastgoed. Ook in het pittoreske Delft gaan criminelen steeds gewiekster te werk. Raadsleden van de VVD en Hart voor Delft roepen hun politieke collega's op om de lokale regels eens goed onder de loep te nemen en met ideeën te komen om brutale boeven op tijd te stoppen. ,,Zodat we niet weer te maken krijgen met aanslagen zoals in 2018.”

