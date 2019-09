Verdachten beschieting The Game in Delft blijven achter tralies

Er was een jaar geleden veel commotie in de Delftse binnenstad. Op de vroege morgen van 16 september 2018 vlogen er kogels van een automatisch wapen door de ruit van coffeeshop The Game. Niemand raakte gewond. De Amsterdammers Dustin M. (28) en Jurandy Y. (20) worden verdacht van deze aanslag. Een derde man die is aangehouden, Morris B. (27), zou de chauffeur zijn geweest. Hij is onlangs wel vrijgelaten.

Ruzie

Verder vond zij dat er geen sprake kon zijn van doodslag, omdat er niemand in de coffeeshop aanwezig was. De advocaat van Jurandy Y. noemde het bewijs ‘krakkemikkig’: alleen maar een telefoon die een zendmast in Delft had aangestraald. ,,Het dossier beslaat vele ordners, maar het bewijs is flinterdun.” Hij vroeg ‘de jongen van 20 in de kracht van zijn leven’ de rechtszaak in vrijheid te laten afwachten.