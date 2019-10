Verdachten moord Wil Vogelaar blijven ontkennen, geen nieuw onderzoek naar doodsoorzaak

Geen geweld

Onderzoek toonde ook aan dat hij een cocktail aan drugs in zijn lijf had: GHB, cocaïne, heroïne, methadon, cannabis en pijnstillers. Advocaat Moszkowicz opperde vier weken geleden, tijdens een zitting over de moordzaak, dat Vogelaar aan het middelengebruik zou zijn overleden, en niet door geweld. Experts zouden dat verder moeten onderzoeken.

De rechtbank maakte vrijdag haar besluit over het verzoek van Moszkowicz bekend. Ze verwees naar de drie onderzoeken die al naar de doodsoorzaak zijn verricht, en dat zou vooralsnog voldoende moeten zijn. Uit de onderzoeken blijkt dat Wil Vogelaar is gestoken met twee messen, in zijn rug en borst. Het gekartelde lemmet van één daarvan was afgebroken en zat nog in zijn lichaam, het andere stak uit zijn rug. De aorta was geraakt en hij had veel bloed in holtes en hersenletsel. Vogelaar zou zijn overleden aan ‘massief bloedverlies’, meenden de artsen.