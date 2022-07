Verkeersruzie eindigt in vechtpartij met meer dan tien personen: vrouw met glas in gezicht geslagen

Na onderzoek van de politie bleek er inderdaad een aanrijding te hebben plaatsgevonden in de straat. Daarna is er ruzie ontstaan tussen bewoners van de straat en een bestuurder van de auto. ,,Er werd over en weer flink gescholden en uiteindelijk sloeg een vrouw een andere vrouw met glas in haar gezicht”, zegt de politie.

Twee aanhoudingen

Een 28-jarige vrouw uit Klundert werd even later in een woning verder in de buurt aangehouden. Ze wordt verdacht van mishandeling. De bestuurder van de auto, een 31-jarige man uit Delft, zou in beschonken toestand achter het stuur hebben gezeten. Hij is even later in de omgeving aangehouden. ,,Hij bleek zonder rijbewijs te hebben gereden en weigerde zijn medewerking te verlenen aan de ademanalyse”, aldus de politie.