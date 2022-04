Verkenner Hans de Jong stapt per direct op na discussie over zijn gevraagde uurtarief van 13 euro

,,Donderdag ben ik geïnformeerd dat de meerderheid van de fractievoorzitters niet bereid is tegemoet te komen aan mijn verzoek voor een reële vergoeding voor mijn inzet”, schrijft De Jong in zijn ontslagbrief. ,,Dit bericht heeft mij geschokt. In eerste instantie was ik verbaasd en verwachtte ik dat het een misverstand betrof. Ik heb er ook nog een nachtje over geslapen. Inmiddels heb ik wel van de fractievoorzitter van Eerlijk Alternatief vernomen dat mijn verzoek alsnog is gehonoreerd. Maar de discussie hierover heeft al te veel schade in het vertrouwen veroorzaakt.”