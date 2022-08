Verkoper van camera krijgt geen geld maar klap in het gezicht van Marktplaatsfraudeur

Een man dacht zijn camera te verkopen via Marktplaats, maar kreeg in plaats van geld een klap in zijn gezicht. De ‘koper’ ging er vervolgens rennend met de gestolen camera vandoor, maar heel ver kwam hij niet.

Een bewoner van de Apolloweg in Delft had zijn camera op Marktplaats gezet om te verkopen. Een geïnteresseerde had zich gemeld en kwam maandagmiddag om 12.00 uur naar de woning van de verkoper om naar het fototoestel te kijken. De ‘koper’ die vervolgens aanbelde had echter geen zin om voor de camera te betalen. Toen de bewoner het toestel aan de man liet zien kreeg hij een flinke klap in zijn gezicht.



De verdachte probeerde daarna te vluchten, maar omstanders hoorden de bewoners om hulp roepen en besloten de dief te achtervolgen. De verdachte gooide tijdens zijn vlucht voor de omstanders de gestolen camera op de grond. Niet veel later kon hij worden tegengehouden.



De politie werd ingeschakeld om de man mee te nemen naar het bureau.

Kans verkleinen

Om de kans op oplichting via Marktplaats te verkleinen hebben de politie en Marktplaats wat tips. Zo is het advies om vragen, biedingen en betalingen altijd via Marktplaats Berichten te laten verlopen. ‘Zo heb je gemaakte afspraken altijd bij de hand. Mensen met slechte bedoelingen willen zo min mogelijk sporen achterlaten en proberen onderling contact buiten Marktplaats te houden, bijvoorbeeld via Whatsapp of telefoon.’

Verder is het handig om een goed beeld te hebben van de tegenpartij. ‘Kijk bijvoorbeeld naar andere advertenties van de verkoper of hoe lang iemand geregistreerd is op Marktplaats en controleer de gegevens op de website van de politie, Google, social media en internetfora.

Verder wordt opgeroepen om nooit een kopie van je ID, bankpas of rijbewijs te delen.

