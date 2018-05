Verliefd op Engelse producten

Column 'Het einde van de dag is nabij, als kleine mannen lange schaduwen krijgen'

7:12 Je zou bijna denken dat het een verlate 1 aprilgrap is: de anti-islambeweging Pegida is voornemens om gedurende de ramadan tijdens het avondgebed in de moskee barbecues te organiseren. Voor de deur. Te garen vlees, hoe kan het ook anders: varkensvlees.