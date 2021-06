Verliefd op keukenprins Vahid en zijn Iraanse saffraangerechten

Of de duvel ermee speelde, maar gemakkelijk was het niet om uiteindelijk een maaltijd af te halen bij Zaferuw in de Delftse binnenstad. Dan gooide een lockdown weer roet in het eten, was het eethuisje dicht, ging de oven kapot en kwam het afhaalmenu niet door via WhatsApp zoals wel de bedoeling was. Of wilde eigenaar en chef-kok Vahid twee nieuwe gerechten maken, maar lukt dat toch weer niet omdat hij al laat was.