Verscholen moestuin brengt Delftenaren bij elkaar

Moe's tuin moet in de schijnwerpers?



,,Ja! Moe's tuin is het communicatiemiddel van de wijk. Poptahof is door achterstallig onderhoud een getto geworden. De meeste bewoners komen uit het buitenland en gaan niet naar vergaderingen over de wijk. Toen ben ik gaan bedenken hoe ik mensen toch bij elkaar kan krijgen.”



Het antwoord lag in de aarde?



,,Precies. Mijn moeder komt uit voormalig Nederlands-Nieuw-Guinea en door haar moestuin had ze veel contact met haar buurt. Ik keek om me heen en zag Oost-Afrikanen, Turken, Marokkanen: die hebben in hun land van herkomst allemaal een tuin.”



Daarmee was u er nog niet.



,,Als jullie ons een tuin geven dan komen de families naar buiten, zei ik tegen de gemeente en corporatie Woonbron. Het idee was zo simpel dat het een belediging voor hun intelligentie leek, maar ik ben een Papoea en denk gewoon praktisch. Uiteindelijk is het plan omarmd."



