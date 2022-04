Vertrouwen van veertien kopers ‘ernstig beschadigd’: ‘Wij voelen ons geenszins welkom in de gemeente’

Het huis van veertien toekomstige bewoners van het Groene Hof staat er nog niet eens, of ze voelen zich al misleid door het bestuur van hun nieuwe woonplaats. ‘Ons vertrouwen in deze gemeente is ernstig beschadigd’, schrijven ze aan de gemeenteraad. Met die brief proberen ze de lokale politici duidelijk te maken dat het gemeentebestuur er wat hen betreft een potje van heeft gemaakt. ‘Wij voelen ons geenszins welkom in de gemeente. Voor velen van ons is de zin om een woning te gaan bouwen en het geloof in een goede uitkomst tot een dieptepunt gedaald.’