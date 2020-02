Verwarde schapen lopen Delftse woonwijk in

Storm Ciara zorgt voor veel overlast, maar grote incidenten blijven uit

8:09 De angst voor monsterstorm Ciara was vooraf groot, maar uiteindelijk viel de schade in de Haagse regio relatief mee. Hier en daar vielen er wat bomen op auto’s of vielen bouwstellages om. Mensen die thuis een pizzaatje wilden bestellen, hadden soms pech omdat de bezorgers de weg niet meer op mochten. Maar grote incidenten bleven vandaag tot opluchting van hulpdiensten en inwoners uit.