Verzet eredoctoraat Timmermans fel, maar niet uniek: Hirsi Ali, prins Filip, Beatrix en vrouw dictator gingen hem voor

Column De Gouden Koets wordt wegge­poetst, nu de rest van het Konings­huis er achteraan

In de nacht van 9 op 10 juni 2021 werd de Gouden Koets heimelijk onze stad uitgemoffeld. Weg uit Den Haag, voorgoed. Terug bij de mensen die ‘m geschonken hebben – de bevolking van 020. U mocht ‘m daar nog even bewonderen maar nu verdwijnt ‘ie in de vergetelheid.

14 januari