'Verziekte cultuur binnen Delfland verlamt personeel'

Bij de collegeleden van het Hoogheemraadschap van Delfland ontbreekt volledig de wil tot samenwerken. Die noodkreet slaakt dijkgraaf Michiel van Haersma Buma in een brief aan de fractievoorzitters in het waterschapsbestuur. De ambtelijke organisatie zou verlamd dreigen te raken doordat bestuurders twijfelen aan haar loyaliteit.