Vier personen gewond na aanrijdingen op de A13

Een eigen liedje en een Twitterac­count, maar waarom staan die ‘horrorpol­lers’ er ook alweer?

4 september Ze zijn beroemd en berucht in Den Haag. Hebben een eigen Twitteraccount en nu ook een liedje. De twee ‘horrorpollers’ bij het HagaZiekenhuis zijn in korte tijd opgenomen in het Haags cultureel erfgoed. Maar waarom is de Escamplaan, waar de pollers enkele maanden geleden zijn geplaatst, eigenlijk afgesloten?