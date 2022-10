Vlammen van busje slaan over, veel schade bij voertuigbrand in Nootdorp

Met video Sylvia (69) is gek op egels en vangt ze al 23 jaar op: ‘Het was liefde op eerste gezicht’

Met zijn stekels, spitse neus en donkere kraaloogjes is de egel een graag geziene gast in Nederlandse tuinen. Maar bij Sylvia Schootman zijn ze ook binnen in huis welkom. Zij is al 23 jaar vrijwilliger bij de Egelopvang Den Haag.

29 oktober