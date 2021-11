Vogelgriep neemt vlucht: ‘Maak duidelijk wie vogellijkjes moet opruimen’

Vogelgriep grijpt heftiger dan ooit om zich heen: ‘Ze trillen en draaien alsof ze stomdron­ken zijn’

Alle ogen zijn gericht op de keiharde comeback van het coronavirus, maar stilletjes voltrekt zich tegelijkertijd nog een andere ramp: de vogelgriep grijpt heftiger dan ooit om zich heen. De variant van het virus is vooralsnog ongevaarlijk voor mensen die besmet raken. Toch dreigt er gevaar. ,,Het muteert, dus in de toekomst kan het voor ons in theorie ook dodelijk zijn.”

21 november