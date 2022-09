Volwassen man mishandelt 11-jarige jongen in winkelcentrum Parade, politie zoekt getuigen

Wapenge­vaar­lij­ke jongeren blijven weg na samenscho­lings­ver­bod: ‘Tijd om de autoriteit te herstellen’

Bezoekers, omwonenden en ondernemers halen opgelucht adem nu er een samenscholingsverbod en cameratoezicht van kracht zijn rondom winkelcentrum De Parade in Nootdorp. ,,Het is triest dat het moet, maar we zijn er wel blij mee”, zegt winkelier Erwin Steendam.

27 juli