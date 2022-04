Voor één euro nog even gauw naar de Matthäus Passion in Delft

De Matthäus Passion is het Delftse aanbod van vandaag in We Are Public. Dat is de gemeenschap waarmee je een pasje krijgt dat maandelijks vrij toegang geeft tot ruim 400 culturele programma’s in twaalf steden. Van film tot dans, concert en theater en van festival tot expositie, elke dag brengt nieuw aanbod. ,,Vergelijk het met een streamingsdienst”, zegt oprichter Leon Caren.