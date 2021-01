Voor een paar euro wanen we ons in Griekenland, dankzij Maria die ons verwent met eten

In Delft is een buzz rondom Maria Mestani. Een Griekse vrouw die met haar man Dimitrios Koufoudakis Kreta verliet en nu dagelijks een paar huiselijke gerechten kookt die als een malle de deur uit schijnen te vliegen. Het doet me denken aan vakanties in Gerorgioupolis waar je in de pannen mocht kijken bij Costas.