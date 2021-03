Voor sportieve moeder Vanessa (42) was de dood genade: ‘Een meid om op te bouwen’

Vanessa was een tomboy. Een meisje met bravoure dat niet gaf om mode of make-up. Ze bouwde hutten en speelde voetbal met de jongens uit de buurt. Vooral dat laatste was haar passie. Je kon haar overal in het veld neerzetten. Als aanvaller scoorde ze, als keeper hield ze de pot dicht en wist ze, als klein meisje al, met een uittrap de middellijn te bereiken. Geen wonder dat jongens ontzag voor haar hadden.



Omdat DSVP in Pijnacker meisjes nog niet toeliet werd ze aanvankelijk lid bij Oliveo. Ze was een jaar of acht toen haar moeder het maar opgaf om te strijden voor de mooie lange haren van haar dochter. Vanessa had namelijk niet alleen mooie haren, ze had ook een eigen wil.