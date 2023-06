Vooral buitenlandse bezoeker weet expositie over Vermeer te vinden én te waarderen

Herman en Frans ergerden zich aan hangjonge­ren voor de deur, maar denken nu mee over oplossing

Klagen over overlast van jongeren. Het gebeurt vaak en is makkelijk. Maar daadwerkelijk een oplossing bedenken voor het feit dat ze over straat zwerven, dat gebeurt niet overal. De senioren Ben en Frans wagen echter een poging. ,,We moeten niet op elkaar inhakken zonder naar een oplossing te zoeken.”