Voorlopig geen nieuwe ‘flitsbezorgers’ in Delft

Dit verdienen gemeente­raads­le­den de komende vier jaar in jouw stad

Kandidaat-raadsleden voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen ligt een aanzienlijk hogere vergoeding in het verschiet dan vier jaar geleden. Nieuw verkozen politici verdienen dit jaar minimaal 1081 euro per maand. In Den Haag loopt dit bedrag zelfs op tot zo’n 2650 euro per maand.

11 maart