Vrachtwagen rijdt tegen auto op Kruithuisplein bij Delft

Van wieg tot graf Joop maakte zich als gemeente­raads­lid en voorzitter hondenclub sterk voor viervoe­ters

6 november Hij was een dierenvriend die zich, als gemeenteraadslid en als voorzitter van een gerenommeerde hondenclub, sterk maakte voor het welzijn van de viervoeters in Delft. Deze keer in de rubriek Van wieg tot graf het levensverhaal van Joop de Jong (21 augustus 1946 - 18 oktober 2019).