Vreugdevuur Brasserskade bij voorbaat gedoofd: ‘We zouden een onbetrouwbare organisatie zijn’

Het allerbeste moment was het zeker niet, maar Melisse van Nierop besloot ruim vijftien jaar geleden, op het dieptepunt van de crisis, de winkel van haar vader over te nemen toen ze hoorde dat hij de handdoek in de ring wilde gooien. Het familiebedrijf is nu een van de weinige winkels waar nog lampenkappen op maat worden gemaakt.

1 oktober