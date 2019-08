Vrijwilligster Dini (95) vindt zichzelf helemaal niet bijzonder: ‘Ik wil er gewoon voor anderen zijn'

Geen steun voor megaschool in Abtswoudse­park en kinderboer­de­rij Tanthof

7:06 Het plan om een megaschool in het Abtswoudsepark in Delft te laten verrijzen, kan niet op steun rekenen van KNNV, de vereniging voor veldbiologie. De vereniging is voor het behoud van het park zoals het nu is. Ook de kinderboerderij, die verderop in de wijk is gevestigd, moet niet verhuizen naar het park.