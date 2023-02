Vrouw (33) overleden en twee zwaargewonden bij steekpartij in Delft, verdachte aangehouden in België

Oorzaak garage­brand blijft onduide­lijk, maar aangrenzen­de sportzaal is komende weken dicht

Dagen na de brand waardoor meerdere auto’s in parkeergarage Het Baken in Pijnacker in vlammen opgingen, is nog steeds onduidelijk hoe het vuur is ontstaan. Brandstichting wordt in elk geval uitgesloten.

3 februari