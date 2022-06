Vrouw gewond bij brand in portiekflat Delft

Lieve Rachel Mijn moeder zei altijd: ‘Beter bange Piet, dan dooie Piet’

Leo van der Velde schrijft wekelijks een brief aan kleindochter Rachel (10) waarin hij vertelt over het Den Haag van vroeger en nu. Deze keer: tot in de jaren zestig van de 20ste eeuw waren de hoge rieten strandstoelen zomers niet weg te denken van het mulle, warme zand van Scheveningen. Waarom zijn ze verdwenen?

17 juni