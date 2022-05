Vrouw op snorfiets vliegt uit de bocht en raakt gewond

Van Bijster­veldt ‘slaat plank mis’ bij herstelge­sprek met heimelijk onderzoch­te moslims

De ramadan was hét moment bij uitstek geweest om de eerste stappen te zetten om de ernstig verstoorde relatie te herstellen. Dat ze in het geheim zouden zijn geobserveerd in opdracht van de gemeente Delft, zit moslims van de Al Ansaar moskee nog steeds dwars. ,,De burgemeester neemt ons gewoon niet serieus.”

3 mei