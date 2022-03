Vrouw valt uit scootmobiel op Chopinlaan en moet naar het ziekenhuis

Verkiezingskoorts Stip wil meer soa-tests voor jongeren, maar voor de VVD begint het met preventie. Of helemaal geen seks?

Ging het er in de wereldpolitiek maar net zo aan toe als in de lhbti-gemeenschap. Elf van de twaalf partijen die in Delft meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben vorige week de degens gekruist in een regenboogdebat. Nou ja, degens gekruist, ze waren het over bijna alles roerend eens.

7 maart