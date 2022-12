Vrouw zwaargewond bij steekpartij in complex met studenten en statushouders

Mijn Allessie Miniaturen, prints en Kever in de huiskamer: werkelijk het hele huis van Chris en Marianne ademt Volkswagen

De miniaturen achter het raam in de woonkamer van Chris en Marianne van der Hout (75 en 72 jaar) in ‘s-Gravenzande verraden het al: de bewoners zijn gek van auto’s. Toch zullen maar weinig mensen verwachten dat ze zowel in de gang als in de huiskamer een Volkswagen Kever hebben staan.

16:33