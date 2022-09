Vrouwelijke ondernemers voelen zich geaccepteerd: ‘Bedrijven niet meer zo masculien als vroeger’

Yolanda laat zich niet tegenhou­den en maakt sexy lingerie voor vrouwen met afgezette borst

‘Wegstoplingerie’. Nadat Barbara (49) in 2019 een borst door kanker verloren was, was dat het enige wat zij vond in de winkels. Degelijke bh’s in nog degelijkere kleuren – beige, wit of zwart - die niets meer doen dan het anders zijn verhullen.

6 september