Vuilnisman van Avalex krijgt meer salaris, kans groot dat de bewoners dat moeten betalen

Noodkreet Hospice Delft dat direct meer ruimte nodig heeft: ‘Vorig jaar 55 mensen moeten teleurstel­len’

De laatste fase van je leven doorbrengen in een hospice waar je goed verzorgd wordt en van alle gemakken bent voorzien? In Hospice Delft leggen medewerkers en vrijwilligers stervenden en hun naasten graag in de watten. Alleen, er is niet voor iedereen plek. Afgelopen jaar moest de organisatie maar liefst 55 personen teleurstellen. Een nieuwe locatie is daarom hard nodig.