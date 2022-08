VVD draagt Bart van Straten voor als kandidaat-wethouder in Pijnacker-Nootdorp

Van Straten is door zijn partij voorgedragen als kandidaat om de wethouderspost van Jense over te nemen. ‘Bart is al langere tijd actief in de gemeenteraad en is bereid om deze functie te vervullen’, schrijft de VVD Pijnacker-Nootdorp.

Om tafel

Dat Van Straten het stokje van Jense wil overnemen is geen grote verrassing voor andere politici in de gemeente. ‘Dit is met alle partijen in de gemeenteraad besproken in een gespreksronde onder leiding van Bert van Alphen’, meldt de partij. In dat gesprek zaten alle partijen om tafel om de plannen voor Pijnacker-Nootdorp voor de komende vier jaar te bespreken. De kans is dus klein dat een meerderheid van de raadsleden tegen het voorstel stemt om Van Straten tot nieuwe wethouder te benoemen.

Jense werd in juni voor een tweede termijn als wethouder benoemd, maar meldde kort daarna op 7 juli tijdens de raadsvergadering dat ze burgemeester van Hulst in Zeeland wordt. Het is de bedoeling dat ze daar vanaf 12 oktober als burgemeester aan de slag gaat. Jens hield zich de afgelopen jaren als wethouder bezig met ruimtelijke ordening, duurzame mobiliteit, economie en water en klimaat in Pijnacker-Nootdorp. Van Straten buigt zich als hij wordt benoemd over deze zaken.

