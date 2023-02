Waarom naar ziekenhuis als je zittend in je luie stoel ook zware therapie kunt krijgen? Greet is er blij mee

Met ‘Metro Map’ zien kankerpa­tiën­ten door bomen het bos weer: ‘In één oogopslag weet je waar je aan toe bent’

De diagnose ‘kanker’ wordt jaarlijks duizenden keren gesteld en treft zowel de patiënt als zijn naasten als een mokerslag. Meestal volgt een intensieve behandeling. Om de kwetsbare patiënten, hun naasten maar ook zorgverleners houvast te bieden is er nu de methode Metro Mapping, lijkend op een metrokaart. De methode is bedacht door Ingeborg Griffioen die zelf borstkanker had, maar inmiddels is overleden. ,,Heel eervol om met haar nalatenschap aan de slag te gaan.”