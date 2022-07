Wapengevaarlijke jongeren blijven weg na samenscholingsverbod: ‘Tijd om de autoriteit te herstellen’

Politie naarstig op zoek naar vermiste Esam (14): ‘We maken ons zorgen’

De politie is naarstig op zoek naar Esam Abdulrezaq Abdela. De 14-jarige jongen uit Naaldwijk is sinds zaterdag 23 juli omstreeks 13.00 uur vermist. Hij is voor het laatst gezien aan het Piramideplein nabij het station in Rijswijk.

9:02