Wapperende jurken op extra Stadsbal: wie heeft er talent voor de Tango of Chachacha?

Bijbenen

In het theatercafé worden Latijnse stijldansen gegeven, in de theaterzaal komt de Argentijnse tango voorbij en in de foyer vindt Kizomba plaats. Om 19.00 uur starten de workshops en om 20.30 uur is het Stadsbal met de shows. Kaartjes voor het Stadsbal zijn 10 euro, de workshops kosten 7,50 euro extra. ,,Het is wel handig om enige kennis van dans te hebben voor de workshops”, vertelt een woordvoerder van dansschool Wesseling, die het Stadsbal samen met Theater de Veste heeft georganiseerd. ,,Anders is het moeilijk bijblijven. Maar het Stadsbal is een geweldig spektakel, met een goede sfeer en veel gezelligheid. Dat is echt voor iedereen. En met zoveel stijlen is het bal heel speciaal.”