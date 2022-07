Wat moeten we met al die wespen: verdelgen of toch een tafeltje dekken?

De notoire wespenmaand is nog niet eens begonnen, of ze zwermen al met soms tientallen tegelijk over de terrassen. Vrienden en vijanden van het insect zijn het er roerend over eens: het is een goed jaar voor de wesp. Mede door de milde winter, het zachte voorjaar en het uitblijven van stormachtig weer in de afgelopen maanden, is Nederland voor wespen een walhalla. ,,Het zijn er dit jaar extreem veel”, merkt Frank van Leeuwen van Van Leeuwen Ongediertebestrijding uit Delfgauw.