Waterschappen stemmen zijn geteld, de zetels verdeeld

De stemmen van de waterschapsverkiezingen zijn geteld. De zetels zijn verdeeld en nieuwe leden van het algemeen bestuur hebben plaatsgenomen op het pluche. Dit jaar hebben meer mensen de gang naar de stembus gevonden dan vier jaar geleden. Bij het Hoogheemraadschap van Delfland zijn 427.302 ingezetenen gaan stemmen, waardoor de opkomst 45,3 procent is. Dat is 6,9 procent meer dan in 2015. Ook bij Hoogheemraad Schieland en Krimpenerwaard zijn meer mensen gaan stemmen. Van 40,7 procent in 2015 naar 49 procent. In totaal zijn hier 243.621 stemmen uitgebracht.



Hoogheemraadschappen zorgen voor het watersysteem en de afvalwaterzuivering. ,,Iedereen is gebaat bij een goede waterhuishouding", vertelt de herkozen hoogheemraad Hans Middendorp. ,,Niemand wil dat zijn huis onder water komt te staan of dat de bodem te veel daalt.”



Den Haag, Delft en Westland vallen onder het Hoogheemraadschap van Delfland. Zoetermeer daarentegen valt onder drie waterschappen. Veertien inwoners van Zoetermeer mochten stemmen voor Delfland. Alle veertien hebben zij dat ook gedaan, waardoor de opkomst hier honderd procent is. De overige Zoetermeerders konden stemmen voor de hoogheemraadschappen Rijnland en Schieland en Krimpenerwaard.