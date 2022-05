Waterspeeltuinen permanent van veilige zwemlijst geschrapt: ‘Stigma waar je niet meer vanaf komt’

Buytendelft was vorig jaar al aan de beurt en nu heeft waterspeeltuin Tanthof sinds deze maand ook een permanent negatief zwemadvies gekregen van de Omgevingsdienst Midden-Holland. ,,Het is een stigma waar je niet meer vanaf komt.”

Zwemmen of spelen in het water bij de waterspeelplaatsen in Delft is volgens de Omgevingsdienst (ODMH) geen goed idee. Uit analyses blijkt dat de waterkwaliteit bij verschillende metingen de afgelopen vijf jaren onder de maat is geweest bij de twee speelplaatsen. Daarom worden ze niet meer aangewezen als officiële zwemlocaties. ODMH vond in de watermonsters van de twee waterspeeltuinen intestinale enterokokken en E.coli-bacteriën. Deze bacteriën komen voor in mensen- en dierenpoep.

De kans dat zwemmers of recreanten bij de twee waterspeelplaatsen gezondheidsklachten oplopen is volgens ODMH te groot. Zo kunnen ze bijvoorbeeld maagproblemen, diarree of huiduitslag krijgen bij het inslikken van water of wanneer ze ermee in aanraking komen.

Flink balen

Buytendelft kreeg vorig jaar al ‘het label’ opgeplakt door de OMDH: een permanent negatief zwemadvies. Inmiddels is dit jaar ook de andere waterspeeltuin, bij Kinderboerderij Tanthof, op de zwarte lijst gekomen. Het betekent dat dat ODMH de waterkwaliteit hier niet meer controleert.

Ze balen er flink van, de twee voorzitters van de waterspeeltuinen Tanthof en Buytendelft. De permanente ban van de zwemwaterlijst betekent hoe dan ook negatieve publiciteit. ,,We doen juist alles om de waterkwaliteit te bewaken. Wekelijks controleren we zelf het water en hangen de resultaten op bij de kassa zodat bezoekers het kunnen zien”, vertelt Jet Verloove, voorzitter van Stadsboerderij en Waterspeeltuin Buytendelft. ,,Als het water onveilig is bij een meting, dan willen we ook niet open.”

Vogelpoep

Verloove zegt de problemen die er waren te hebben verholpen. ,,We hebben er samen met het hoogheemraadschap naar gekeken en kwamen er toen achter dat er te veel water uit andere sloten bij ons naar binnen stroomde. Daar zit dan bijvoorbeeld veel vogelpoep in en dan is je waterkwaliteit slecht”, legt ze uit. ,,Inmiddels hebben we een schot in de sloten laten zetten waardoor er vers water uit de bovenboezem bij ons binnenstroomt. Daarna hebben we één keer een overschrijding van de norm gehad omdat één van de sloten niet uitgebaggerd was. Daar kan je dan niks aan doen.”

De analyses van de ODMH noemt Verloove een momentopname. ,,Het label zegt niets over de permanente waterkwaliteit. Maar het stigma, daar kom je niet meer vanaf als je het eenmaal hebt.” Het advies van de ODMH is gebaseerd op metingen uit het verleden en zegt dus alleen iets over de kans dat normen overschreden kunnen worden. ,,Het zegt niets over de huidige waterkwaliteit. We voldoen aan alle Europese normen.”

Verloove laat een extern bureau de waterkwaliteit controleren. Toch bestaat de vrees dat bezoekers wegblijven door het advies. ,,Het is heel schadelijk. We proberen de boel hier met man en macht in de lucht te houden. We zijn al een vreemde eend tussen alle natuurplassen”, verwijst ze naar de bijzondere status van de speeltuinen. ,,Het is sowieso geen zwemwater.”

Quote Het gaat wel honderden euro’s per maand kosten. Dat geld hebben we niet zomaar op de plank liggen

Ook de stichting achter Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof, die soortgelijke problemen heeft ondervonden als gevolg van de stroming van het water uit andere sloten, moet voortaan op eigen kosten de waterkwaliteit laten controleren. ,,Het gaat wel honderden euro’s per maand kosten. Dat geld hebben we niet zomaar op de plank liggen”, vertelt voorzitter Remmelt Thijs.

Toch denkt Thijs nog niet aan extra entreekosten voor bezoekers omdat dat de drempel om langs te komen alleen maar zou verhogen. ,,Ze kunnen wel helpen door wat extra’s bij onze horecavoorziening te besteden”, klinkt hij nuchter. ,,Koop een broodje of een heerlijke pizza, zou ik zeggen.”

Naast de twee waterspeeltuinen in Delft heeft de OMDH ook permanente negatieve zwemadviezen afgekondigd voor de Wollebrand in Honselersdijk, de Nieuwkoopse Plassen Meijepark in Nieuwkoop, de Waterspeelplaats Cronesteijn in Leiden, Plassen Madestein Zuidzijde in Den Haag en Zegerplas Speelvijver in Alphen aan den Rijn.