Watertappunten en ‘veilige zwemplekken’: Zo overleef je in Delft een hittegolf

Slaap niet in het park

Overdag wegdromen in je tentje bij de Delftse Hout, mag gewoon. Maar tussen zonsondergang en zonsopgang is wildkamperen in heel Delft verboden. Dus niet op het strand en in parken, maar ook niet op parkeerterreinen en langs de weg. Wie wel zomaar ergens buiten in een tentje blijft slapen, riskeert in Delft een boete van 150 euro. Zonder tent ’s nachts slapen in het park of langs de Schie? Ook dat is wanneer de zon niet meer schijnt totdat hij weer opkomt in de buitenlucht verboden.