Waterzuiveringsinstallaties kosten véél meer energie: Belasting voor huishoudens met bijna 50 euro omhoog

Veel nieuwe klanten bij voedsel­bank door aanhouden­de prijsstij­gin­gen: ‘Elke week ruim veertig erbij’

Dat de prijzen voor eten en energie snel stijgen is goed merkbaar bij de Voedselbank Haaglanden. Waar er in september nog 1800 pakketten per week werden uitgedeeld, zijn dat er inmiddels bijna 2400. Maar er is ook veel geld gedoneerd, waardoor er voorlopig nog geen problemen ontstaan.

12:02