‘We danken de mooiste werken van Rembrandt aan de Bijbel’

De zesde editie van de Delftse Bijbelquiz gaat maandag 30 oktober om 20.00 uur de nodige wenkbrauwen doen fronsen. Nog nooit heeft iemand alle vragen goed beantwoord en dat valt in de Oud-Katholieke Kerk op het Bagijnhof ook niet te verwachten. Maar winnen is niet het ultieme doel, benadrukt organisator Adri de Visser.

,,Het gaat erom dat we met een zo groot mogelijke groep mensen een avond gezellig en intensief bezig zijn met de Bijbel. En dat hoeven echt niet alleen mensen te zijn die hem dagelijks lezen. Ik ben ervan overtuigd dat de bijbel ook een heel interessant boek is als je geen religieuze achtergrond hebt. Maar ik geef toe, een beetje kennis van de materie helpt tijdens zo’n quiz natuurlijk wel.”

Schilderingen

De meeste mensen hebben wel­eens gehoord van de ‘voetstappen in het zand’. En ‘De Heer is mijn herder’ komt waarschijnlijk iedereen bekend voor. Maar waar komt bijvoorbeeld ‘Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden’ vandaan?

Adri de Visser (75) glimlacht. ,,Het zou een vraag kunnen zijn, maar ik ga over de inhoud van de Bijbelquiz nu natuurlijk niets zeggen. Wie het leuk vindt om zijn of haar kennis te testen moet maandagavond vooral komen. De quiz is voor alle leeftijden, individueel of in teamverband.”

Een team kan bijvoorbeeld bestaan uit buurtgenoten, kerkgenoten, collega’s, studenten, jongeren of mede-catechisanten. De quiz wordt gepresenteerd door ds. Marco Visser van de Vierhovenkerk en pastoor Robin Voorn van de Oud-Katholieke Kerk. ,,Zij gaan aan de hand van filmpjes en verhaaltjes vragen stellen. Een leuke opzet, die een interessante avond belooft.”

Adri de Visser legt met zijn collega quizmasters momenteel de laatste hand aan het religieuze vragenvuur. Hij realiseert zich dat hij dat zonder bijbelvertaling naar ‘gewone mensentaal’ waarschijnlijk niet had kunnen doen. ,,De Bijbel is eeuwenlang niet voor gewone mensen toegankelijk geweest; hij was er alleen in het Hebreeuws en het Grieks. Pas toen er vertalingen kwamen zijn veel meer mensen met de Bijbel aan de slag gegaan. Stel je voor dat iemand als Rembrandt de bijbelteksten niet had kunnen begrijpen. Dan waren zijn beroemde religieuze schilderingen er waarschijnlijk niet geweest.”

Volledig scherm © Fred Leeflang Daar moet de gemiddelde kunstliefhebber maar beter even niet aan denken. De Visser al helemaal niet. ,,Het is heel belangrijk dat een organisatie als het Nederlands Bijbelgenootschap in 1814 besloot om de Bijbel echt naar alle mensen toe te brengen. In die periode verscheen de eerste vertaling, gedurende ruim honderd jaar daarna kwam de tweede en de laatste vertaling dateert van 2004. En dan moet je het begrip vertaling niet verkeerd begrijpen. Het is geen kwestie van simpelweg het taalgebruik actualiseren. Het vertalen van de Bijbel gaat gepaard met diepgravende onderzoeken naar de achtergronden van alle teksten die we erin kunnen lezen. Er worden tenslotte dagelijks nieuwe historische ontdekkingen gedaan.”

Een Delftse Bijbelquiz anno 1814 zou er dus heel anders hebben uitgezien als die van komende maandag. Maar dat geldt voor het hele begrip ‘religie’. De scherpe kantjes zijn daar inmiddels een beetje vanaf. Adri de Visser: ,,Als je doelt op de manier waarop de verschillende stromingen tegenwoordig met elkaar omgaan, dan heb je gelukkig gelijk. We kunnen elkaar steeds beter ‘verdragen’. Steeds meer mensen koppelen hun geloof aan de omstamdigheden die ze in hun leven tegenkomen. Het helpt ze zaken te verwerken en te relativeren. Daarom is een quiz waaraan iedereen kan meedoen ook zo’n fijne manier om op een ontspannen manier met de Bijbel en met elkaar om te gaan.”