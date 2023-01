Wéér bezwaar tegen verhuizing dierenpension: als het moet gaan bewoners door tot aan Raad van State

column De dag die je wist dat zou komen: we moeten Ome Ed loslaten

‘Weet je het zeker?’ De stamgasten staan om Ome Ed heen. Dit is het afscheid. De dag die je wist dat zou komen: we moeten Ome Ed loslaten. ‘Ja, ik weet het zeker.’ Achter de balie slaakt uitbaatster Wendy een ingehouden snik. Ze is niet de enige.

