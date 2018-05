Wéér geschoten in Peperstraat én mogelijk explosief coffeeshop om de hoek

Rond kwart over vijf vanochtend kwamen agenten af op een melding van luide knallen in de Peperstraat. Die kwamen met veel eenheden ter plaatse en troffen kogelinslagen aan in ruiten van The Future en Kobi's Grill.



Om de hoek in de Breestraat werd ook huisgehouden. In de gevel van coffeeshop The Game troffen agenten een groot gat aan. De politie doet onderzoek of daar wellicht een explosief is gebruikt.



Coffeeshops The Future en The Game zijn van dezelfde eigenaar.



Volgens een politiewoordvoerder zijn er geen gewonden gevallen. De politie heeft de Breestraat en de Peperstraat afgezet voor onderzoek.