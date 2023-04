Wéér komen er 38 woningen bij in nieuwe wijk Tuindershof, en daar blijft het niet bij

De bestaande woningmarkt mag dan aan het instorten zijn, naar nieuwbouwwoningen is nog altijd veel vraag. Deze week werd de start van de bouw van Tuindershof fase 2a - dat zijn 38 woningen - in Pijnacker gevierd met het leggen van de eerste steen. De huizen zijn naar verwachting in 2024 klaar.